"Game of Thrones" auf Ostfriesisch: Tourismuszentrale landet Netzhit

Quelle: www.globallookpress.com "Game of Thrones" auf Ostfriesisch: Tourismuszentrale landet Netzhit. Auf dem Bild: Evenburg in Leer

Mit einem neuen PR-Film in Anlehnung an "Game of Thrones" begeistert die Ostfriesland Tourismus Gesellschaft Internetnutzer. Ähnlich wie im Vorspann der Fantasy-Serie fliegt die Kamera über eine Landkarte. Zu sehen ist unter anderem die Evenburg und das Wasserschloss.