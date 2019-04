Israelische Forscher drucken erstmals Mini-Herz aus menschlichem Gewebe

Israelische Wissenschaftler haben mit einem 3-D-Drucker zum ersten Mal in der Geschichte den Prototyp eines biologischen Herzes aus menschlichem Gewebe erzeugt. Das Organ, das etwa die Größe eines Hasenherzens besitzt, wurde am Montag Journalisten vorgestellt.

Das Herz bestehe aus Gewebe und Blutgefäßen und verfüge über Kammern, allerdings könnten sich seine Zellen noch nicht synchron zusammenziehen, sagte Studienleiter Tal Dvir von der Universität Tel Aviv. Es sei vergleichbar mit dem Herzen eines menschlichen Fötus. Die Forscher stellen ihre Entwicklung im Fachblatt Advanced Science vor.

"Wir entnehmen per Biopsie Fettgewebe eines Patienten", erläuterte der Biotechnologe Dvir den Prozess. Dann würden zelluläre und nicht-zelluläre Bestandteile getrennt. "Die Fettzellen werden zu Stammzellen umprogrammiert, diese differenzieren sich wiederum in Herzzellen, Endothelzellen und andere." Das extrazelluläre Material wie etwa Strukturproteine wurde demnach zu Hydrogelen verarbeitet, die dann mit den verschiedenen Zelltypen vermischt wurden. Aus diesen "Bio-Tinten" erzeugte der 3-D-Drucker dann das Mini-Herz.

Quelle: AFP

"Das Herz ist komplett kompatibel mit dem Patienten, weil es aus seinem eigenen Gewebe geschaffen wurde, und wird deshalb keine Immun-Gegenreaktion auslösen", sagte Dvir. "Es ist das erste Mal, dass ein ganzes Herz mit Zellgewebe und Blutgefäßen gedruckt wurde." Bei ähnlichen Versuchen seien bisher nur synthetische Stoffe oder anderes natürliches Gewebe verwendet worden.

Nun wollen die Forscher den Prototypen in einem speziellen Bioreaktor reifen lassen. Binnen eines Jahres sollen solche Herzen in Tierversuchen an Hasen oder Ratten getestet werden. Bis zu einem möglichen klinischen Einsatz beim Menschen dauere es noch viele Jahre, sagte Dvir.

