Kleinkind versucht sich als Tierärztin – Python billigt Behandlung mit Wattestäbchen

Das Videoportal Newsflare veröffentlichte einen Clip der Dreijährigen, in dem sie mit einer 4,5 Meter langen Schlange spielte. Das Mädchen versuchte dabei, ein Geschwür im Rachen des Tigerpythons mit einem Wattestäbchen zu behandeln. Das Reptil ertrug die Prozedur stoisch, nachdem es einmal vergeblich versucht hatte, der selbstbewussten Veterinärin durch ein Fenster zu entkommen.

Maharini hatte bereits zuvor mit ihren gefährlichen Patienten viel Aufsehen erregt. In einem anderen Video war zum Beispiel zu sehen, wie das Mädchen einem Krokodil die Zähne putzte. Das Reptil war dabei ungefähr genauso groß wie die Dreijährige selbst.

Das Mädchen muss sich den sicheren Umgang mit Raubtieren von ihrem Vater abgeschaut haben, der sich um verletzte Reptilien kümmert.

Ich kann die Gefühle der anderen nachvollziehen. Es ist wahr, dass ich manchmal einen Schrecken bekomme, aber wenn ich ihren Umgang mit dem Tier beobachte, verschwindet meine Angst. Immer wenn sie mit einem Wildtier zum ersten Mal spielt, schaue ich ihr zu und gebe ihr Anweisungen. Sie hat verstanden, was im Umgang mit einem Tier gut und was untersagt ist. Ehrlich gesagt, mache ich mir momentan keine Sorgen mehr, wenn sie mit Tieren spielt. Ich weiß nicht, warum. Ich vertraue ihr – und die Tiere tun das auch", so Maharinis Vater.