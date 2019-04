Die Axt schlägt zurück: US-Amerikanerin entkommt beim Axtwerfen knapp dem Tod

Was eigentlich als effektiver Stressabbau gedacht war, hätte bei einem weniger günstigen Ausgang für weitaus mehr Stress sorgen können. Als eine US-Amerikanerin ihre Zielgenauigkeit beim Axtwerfen testen wollte, punkteten ihre Reflexe deutlich über ihrem Wurftalent.

Ein Instagram-Video, dass Ainsley Raes Freund nach dem Vorfall teilte, zeigt den Schreckensmoment, als die Frau eine Axt komplett am Ziel vorbei wirft, diese aber vom Gummi-Boden abprallt und nach einem Querschlag von der hölzernen Zielscheibe direkt auf ihren Kopf zufliegt. Im letzten Moment schaffte es Rae auszuweichen. Sie dankte ihrer Sportlichkeit dafür, unverletzt geblieben zu sein, teilteInside Edition mit. "Am Anfang wusste ich gar nicht, was genau passiert war. Mit der Zeit, als ich es mir immer wieder angesehen habe, konnte ich dann aber nur noch über mich selbst lachen. Ach du meine Güte, ich bin so froh, nicht in den Kopf getroffen worden zu sein", zitierte das Blatt Rae.

