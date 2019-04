Hart, härter, Russland: Kinderzug mit Rammstein-Begleitung unterwegs

Guter Musikgeschmack soll bekanntlich von klein auf anerzogen werden. In der sibirischen Stadt Omsk bekommen die Kinder das Lebensgefühl auf eine ziemlich brutale Weise erklärt: Wie ein Video zeigt, ist ein Kinderzug zu Rammsteins "Du hast" unterwegs gewesen.

Ein Passant filmte den Zug mit seiner provokativen Musikbegleitung in einem Stadtpark und stellte das Video online. Wie die Aufnahmen zeigen, hat der Hit aus dem Jahr 1997 alle Parkbesucher ins Staunen versetzt. Als ein Kind und seine Großmutter die Melodie hörten, blieben sie wie angewurzelt stehen. "Steigt ein, Kinder, gleich werdet ihr erwachsen werden", scherzte ein Internetnutzer. "Wann fährt der Zug wieder? Ich will mitfahren!", schrieb ein anderer. "'Highway to Hell' wäre auch ein passender Song", kommentierten die Einwohner der Stadt.

Просто Омск.



Просто детский паровозик.



Просто Rammstein pic.twitter.com/SEXAUK0Kwt — ⚡СРОЧНО⚡ (@sro4no) 8. April 2019

Erst vor kurzem hat Rammstein für Furore gesorgt, als die Band ihr neues Musikvideo präsentierte. Das Video zeigt die Musiker als todgeweihte KZ-Häftlinge.

