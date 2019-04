Junge fährt Küken mit Fahrrad an und eilt mit Ersparnissen ins Krankenhaus

Ein kleiner Junge aus Nordindien ist zu einem Helden im Internet geworden, nachdem er mit seinem Fahrrad ein Küken angefahren und das Vögelchen in ein Krankenhaus gebracht hatte. Der Junge fuhr in der Stadt Sairang unbeabsichtigt mit dem Fahrrad ein Küken seines Nachbarn an.