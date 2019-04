Nackt und ohne Kanone: Schwedischer Polizist nimmt Straftäter in Sauna fest

Quelle: www.globallookpress.com Nackt und ohne Kanone: Polizist nimmt Straftäter in Sauna fest (Symbolbild)

Ein schwedischer Polizist hat einen gesuchten Verbrecher festgenommen, während sich die beiden splitternackt in einer Sauna entspannten. Die kuriose Begegnung passierte schon am Freitagabend in Rinkeby im Norden der schwedischen Hauptstadt Stockholm.