Steinehüpfen-Technik im Golf: Spieler lässt Ball über Wasser springen und erzielt Ass

Jon Rahm hat im Vorfeld des 84. Masters-Golfturniers mit einem Kunstschlag einen viralen Hit gelandet. An seinem 26. Geburtstag ließ der spanische Golfstar seinen Ball mit Absicht flach über die Wasseroberfläche eines Teiches hüpfen. Dabei erzielte der Spieler ein Ass.

Obwohl das 84. Masters-Golfturnier in Augusta im US-Bundesstaat Georgia infolge der Corona-Pandemie ohne leuchtende Frühlingsfarben und zahlreiche Zuschauer ausgetragen werden soll, sorgt ein Teilnehmer bereits vor dem Start am 12. November für Respekt und Bewunderung im Internet.

Vor dem Wettbewerb gehört es nämlich für die Spieler zum Ritual, den Ball im Training über den See hüpfen zu lassen. Jon Rahm hat am Dienstag mit einem wahren Zauberschlag ein ungewöhnliches Ass erzielt. An seinem 26. Geburtstag ließ der spanische Golfstar seinen Ball mit Absicht flach über den See an der 16. Spielbahn des Augusta National Golf Clubs tanzen. Dreimal setzte der Golfball auf dem Wasser auf, hüpfte dann auf das Grün und rollte anschließend ins Loch.

Der Spieler und die Turnier-Veranstalter veröffentlichten den Moment auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen. Binnen weniger Stunden wurden die Clips jeweils fast 200.000 Mal abgespielt. Das Video sammelte außerdem fast eine Million Views auf YouTube und mehr als 3,1 Millionen Views auf Twitter.

Jon Rahm ist derzeit der Weltranglisten-Zweite und gilt neben dem Weltranglisten-Ersten Dustin Johnson aus den USA als Favorit des Turniers. (rt / dpa)

