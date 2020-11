Gärtnerei statt Luxushotel: Trumps Anwalt spricht mitten im Niemandsland

Donald Trump verwechselte einen Veranstaltungsort für eine Pressekonferenz seines Anwaltes und sorgte damit für Spott und Gelächter. Statt im Luxushotel Four Seasons sprach Rudy Giuliani letztendlich in der gleichnamigen Landschaftsgärtnerei in Philadelphia.

US-Präsident Donald Trump hatte auf Twitter eine große Pressekonferenz seines Anwalts Rudy Giuliani im Hotel Four Seasons in Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania) angekündigt. Er löschte den Tweet aber später und schrieb stattdessen: "Große Pressekonferenz heute in der Four Seasons Landschaftsgärtnerei – 11.30 Uhr". Eine Reaktion des Luxushotels verstärkte die Peinlichkeit: "Um es klarzustellen: Präsident Trumps Pressekonferenz wird nicht im Four Seasons Hotel in Philadelphia stattfinden. Sie wird in der Four Seasons Landschaftsgärtnerei abgehalten. Keine Verbindung zum Hotel."

Der Veranstaltungsort in einem Industriegebiet im Nordosten von Philadelphia machte die Sache dann noch schlimmer. "Ich könnte Witze für 800 Jahre schreiben und an nichts Lustigeres denken, als dass Trump das Four Seasons für seine Pressekonferenz gebucht hat und sich dann herausstellt, dass sie auf einem Parkplatz der Four Seasons Landschaftsgärtnerei zwischen einem Dildo-Shop und einem Krematorium stattfindet", schrieb ein Nutzer auf Twitter.

I could write jokes for 800 years and I'd never think of something funnier than Trump booking the Four Seasons for his big presser, and it turning out to be the Four Seasons Total Landscaping parking lot between a dildo store and a crematorium. pic.twitter.com/P45HV1daD9 — Zack Bornstein (@ZackBornstein) November 8, 2020

Warum die Pressekonferenz ausgerechnet auf einem Parkplatz vor einer Gärtnerei stattfand und warum Trump die Veranstaltungsorte verwechselte, ist nicht bekannt. Sein früherer Kampagnenmanager Corey Lewandowski versuchte auf Twitter, für den Präsidenten eine Lanze zu brechen: "Alle großen Amerikaner in Pennsylvania nutzen Four Seasons Total Landscpaping. Sie lieben dieses Land, und sie sind amerikanische Patrioten. Danke!"

All great Americans in PA use Four Seasons Total Landscaping. They love this country and are American Patriots. Thank you!! — Corey R. Lewandowski (@CLewandowski_) November 8, 2020

Medienberichten zufolge sei die Pressekonferenz etwa eine Stunde vor der Bekanntgabe des Wahlsiegs von Joe Biden durch die großen US-Sender angekündigt worden. Trump spielte am Samstag Golf. Sein Anwalt sagte während der Pressekonferenz, die Wahlen seien längst nicht vorbei und der Präsident gebe das Rennen noch nicht auf. Giuliani behauptete, dass Hunderttausende Wahlzettel fragwürdig seien.

Mehr zum Thema - Ryanair verspottet Trump Junior: "Keine Sorge, wir haben niedrige Preise"