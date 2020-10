Forbes: Wissenschaftler ermitteln die gruseligsten Horrorfilme anhand Herzfrequenz der Zuschauer

Im Vorfeld von Halloween haben Wissenschaftler die gruseligsten Horrorfilme herausgefunden. Wie das Magazin Forbes auf seiner Webseite berichtet, haben Experten des britischen Unternehmens Broadbandchoices hierfür den Herzschlag von Dutzenden Zuschauern gemessen.

Experten des englischen Telekommunikationsunternehmens Broadbandchoices haben eine Studie durchgeführt, um die gruseligsten Horrorfilme zu ermitteln. An dem Experiment nahmen 50 Personen unterschiedlicher Altersgruppen teil. Im Rahmen der Untersuchung verbrachten die Probanden insgesamt rund 120 Stunden beim Anschauen von 50 Filmen mit den besten Kritiken. Dabei beobachteten die Wissenschaftler den Herzschlag der Zuschauer und verglichen die Herzfrequenz beim Anschauen ruhiger und gruseliger Szenen.

Den Ergebnissen der Studie zufolge haben die Wissenschaftler 35 Horrorfilme identifiziert, auf die die Zuschauer am aktivsten reagierten. Den ersten Platz belegte der Film Sinister (2012) des Regisseurs Scott Derrickson. Im Durchschnitt betrug die Herzfrequenz der Zuschauer während des Anschauens des Films 86 Schläge pro Minute, etwas 32 Prozent höher als in Ruhephase (65 Schläge pro Minute). Dabei erschreckten sich die Teilnehmer bei einem der gruseligsten Momente so sehr, dass ihre Herzfrequenz auf 131 Schläge pro Minute hochschnellte.

Auf der Liste der fünf gruseligsten Filme stehen auch die Filme Insidious (2010), The Conjuring (2013), Hereditary (2018) und Paranormal Activity (2007).

Mehr zum Thema - Das System am toten Punkt: Wie "Joker" gnadenlos die Krankheiten unserer Zeit aufzeigt