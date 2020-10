Sportstudio bezeichnet sich zur Umgehung der Corona-Einschränkungen als Kirche

Aufgrund der Corona-Lage müssen Fitnessstudios und Schwimmbäder in Polen derzeit geschlossen bleiben. Um die Einschränkungen zu umgehen, beschloss ein Sportstudio, sich ab sofort als Kirche zu bezeichnen. Fitness sei eine neue Religion, heißt es auf Facebook.

Die Kirche des gesunden Körpers, wie sich das Unternehmen ab sofort scherzhaft nennt, sieht künftig religiöse Versammlungen vor, teilte das Studio Atlantic Sports in Krakau am Wochenende auf Facebook mit. "Schwer zu glauben? Auf dieser Welt ist alles möglich", erklärten die Besitzer des Studios die kreative Aktion und beklagten sich zugleich über die aktuellen Corona-Einschränkungen. Sie würden derzeit ums Überleben und ihre Jobs kämpfen, heißt es in der Mitteilung.

Polen verzeichnete in den vergangenen Wochen einen starken Anstieg an Corona-Neuinfektionen. Landesweit gibt es fast 184.000 bestätigte Infektionsfälle. Mehrere Krankenhäuser klagten bereits über Personalmangel.

