Tausendmal berührt: Polizei entdeckt Recyclinganlage für Kondome in Vietnam

Anscheinend hat eine Geschäftsinhaberin aus Vietnam das Konzept der Nachhaltigkeit missverstanden. Die Polizei beschlagnahmte in einem Unternehmen im Süden des Landes etwa 324.000 gebrauchte Kondome. Dort wurden sie recycelt und dann wieder auf dem Markt angeboten.

Die vietnamesische Polizei beschlagnahmte bei einer Razzia am Samstag etwa 360 Kilogramm unverpackte und unbeschriftete Kondome. Die gebrauchten Kondome wurden unter unhygienischen Bedingungen gereinigt, getrocknet, mit einem Dildo aus Holz neu geformt und dann in Hotels und Marktständen in der Nähe der Firma angeboten. Wie viele davon an die ahnungslosen Kunden bereits verkauft wurden, ist unklar.

Die Geschäftsinhaberin Pham Thi Thanh Ngoc erklärte, sie habe die gebrauchten Präservative von einer unbekannten Person jeden Monat erhalten. Die Polizei nahm die 33-Jährige fest.

Ein Regierungsbeamter sagte: "Kondome gelten als medizinische Artikel, daher werden wir uns die verschiedenen Gesetze ansehen, gegen die die Eigentümerin verstoßen hat." Wie Vietnam Insider berichtet, benutzen Vietnamesen laut Statistik jedes Jahr 500 bis 600 Millionen Kondome.

