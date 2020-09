Schärfste Konkurrenz: Katze nimmt an 100-Meter-Lauf in Istanbul teil (Symbolbild)

Istanbul ist als Katzenparadies bekannt. In der türkischen Metropole tauchen Samtpfötchen überall auf — egal ob in einer Moschee, einem Geschäft oder bei einem sportlichen Wettbewerb. Allerorts wollen die selbsternannten Herrscher der Stadt anwesend sein.

In Istanbul wäre ein 100-Meter-Lauf beinahe unterbrochen worden, als plötzlich ein ungeladener Sportgast die Laufbahn direkt vor den Wettbewerbsteilnehmern überquerte. Dabei handelte es sich um eine Katze. Das Tier huschte quer über die achtspurige Strecke am Ende der Balkan U20 Championships, die vom 12. bis zum 13. September in der Bosporus-Stadt ausgetragen wurden. Der britische Guardian veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie zwei Athleten versuchen, der Katze auszuweichen. Den 100-Meter-Lauf gewann allerdings nicht die Katze, sondern der türkische Sprinter Umut Uysal.

