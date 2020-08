Albtraum für die Eltern: Drachen schleudert dreijähriges Kind in die Luft (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Gabriele Hanke Symbolbild

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich bei einem Drachenfestival in Taiwan: Ein Mädchen wurde von einem Drachen in etwa zehn Meter Höhe geschleudert. Seine Eltern sollen nicht bemerkt haben, wie sich das Kind in den Fäden verhedderte und in die Luft gezogen wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Stadt Hsinchu im Nordwesten Taiwans. Wie auf Handyaufnahmen zu sehen ist, schwebt das dreijährige Kind eine Zeit lang in der Luft, bis es schließlich wieder zu Boden sinkt. Augenzeugen fangen das Mädchen schließlich auf. Die Kleine wurde zum Glück nicht verletzt. Nach Aussagen der Eltern kam das Mädchen mit einem Schock davon. Das Festival wurde wegen des Vorfalls unterbrochen. Der Bürgermeister von Hsinchu, Lin Chih-chien, entschuldigte sich für das Unglück und kündigte eine Untersuchung an, um zu verhindern, dass so etwas noch mal passiert. Auf einem Drachenfest in Taiwan hatte ein dreijähriges Mädchen im wahrsten Sinne Glück im Unglück. Das kleine Mädchen verhedderte sich in einem Drachen und wurde plötzlich in die Luft gerissen. pic.twitter.com/aPf496n8OO — RT Deutsch (@RT_Deutsch) August 31, 2020 Mehr zum Thema - Massive Rettungsoperation: Junge bleibt mit Kopf in Gitter stecken – Passanten eilen zu Hilfe