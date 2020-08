Ein Haufen zu kaufen: Zirkus in München bietet Löwenkot im Einmachglas an

Wer unliebsame Tiere vom Auto oder Blumenbeet fernhalten will, kann ab sofort auf ein exotisches Hilfsmittel zurückgreifen: Der Circus Krone mit Sitz in München verkauft seit Kurzem Löwenkot. Das "große Geschäft" kostet fünf Euro pro Einmachglas.

Essen und verdauen für den guten Zweck, lautet jetzt das Motto der Löwen beim Circus Krone. Die Exkremente sollen nach Angaben des Zirkus als Hausmittel andere Tiere abschrecken. Der Löwenkot wurde zunächst ausschließlich auf dem Bauernhof in Weßling bei Starnberg, einer Art Altersruhesitz für die Tiere, verkauft. Doch aufgrund der hohen Nachfrage werden die Einmachgläser für je fünf Euro nun auch in München verkauft. Vor dem Kronebau steht mittlerweile sogar ein brauner Pop-up-Store namens "Mr. Poo". Dieser sieht genau wie das aus, was dort verkauft wird. Eine Zirkus-Sprecherin bestätigte, dass das Angebot sehr gut ankommt:

Wir haben wahnsinnig viele Anfragen per E-Mail bekommen.

Per Post sind die Gläser aber nicht erhältlich. Die Sprecherin sagte:

Auf einen Versand per Post haben wir mit Rücksicht auf die Boten verzichtet.

Der Circus Krone nutzt die Löwen-Exkremente nach eigenen Angaben auch selbst, zum Beispiel um Marder von Fahrzeugen fernzuhalten. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen dem Lacey Fund zugute – einem Verein zur Verbesserung der Bedingungen in Tierhaltungen, der von Zirkus-Direktor Martin Lacey gegründet wurde.

