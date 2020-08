Vom Stuhl gefallen: Frau findet sich nicht auf Führerscheinfoto – US-Behörde findet Erklärung

Ausweisfotos sind bekanntlich keine Beautybilder. Nur wenige Menschen sind mit ihren biometrischen Porträts zufrieden – auch weil die Vorgaben der Behörden streng sind. Der Fall einer Frau aus den USA ist aber besonders krass: Auf dem Foto ist nur ein Stuhl zu sehen.

Jade Dodd aus dem US-Bundesstaat Tennessee ist buchstäblich vom Stuhl gefallen, als sie ihren neuen Führerschein per Post erhielt. Die junge Frau konnte sich auf dem Foto nicht finden, statt der Führerscheinbesitzerin zeigte das Bild einen leeren Stuhl.

Die Frau ärgerte sich jedoch nicht und trug den Vorfall mit Humor. Sie erzählte ihre Geschichte auf Facebook. Der Beitrag wurde in dem sozialen Netzwerk fast 20.000 Mal geteilt, es folgten viele Memes.

Als Jade einen neuen Führerschein beantragte, wollte ihr die Beamtin der für die Führerschein-Ausstellung zuständigen Behörde DMV zunächst nicht glauben. Nachdem die Mitarbeiten im System nachgeschaut hatte, musste sie ihren Vorgesetzten zurate ziehen.

Die Ursache der Panne war schnell gefunden: Infolge der Corona-Krise hatte Jade einen neuen Führerschein per Internet beantragt. Dabei verwendete das System automatisch das letzte Foto der Antragstellerin, das in der Datenbank der Behörde vorhanden war. Der Zufall wollte es aber so, dass ein anderer DMV-Beamter beim letzten Besuch der Frau vor einigen Jahren aus Versäumnis in ihrem Profil das Foto eines leeren Stuhls gespeichert hatte.

