"Ist da jemand?" Video zeigt verunsicherte Bundeskanzlerin Merkel beim EU-Sondergipfel

Ein Video aus Brüssel zeigt, wie Kanzlerin Merkel den roten Teppich entlanggeht, dabei unsicher nach vorne blickt und schließlich ein paar Schritte zurückgeht, als ob sie vor etwas Angst hätte. Internetnutzer raten, wer das Geburtstagskind erschreckt haben könnte.

"Soll ich es wagen oder doch nicht?", liest sich an der Körpersprache der Bundeskanzlerin, die am Freitag auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel ihren 66. Geburtstag feiert. Auf dem Video geht die Politikerin den roten Teppich entlang, wird aber immer langsamer und blickt unsicher nach vorne. Schließlich bleibt sie stehen und macht ein paar Schritte zurück, als ob sich um die Ecke jemand verstecken würde. In den Kommentaren scherzten Twitter-Nutzer, dass Merkel wohl die Stimmen des amtierenden Präsidenten der Ukraine Wladimir Selenskij und des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko gehört haben könnte. Ein anderer Nutzer meinte, die Bundeskanzlerin habe sich einfach verirrt.

«Что там за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС pic.twitter.com/S6cldWrxSj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2020

