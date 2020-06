Polizei gegen Luftballon: Streifenwagenfahrer scheitert bei wiederholten Überfahrversuchen.

Da es wohl auf ihrer Streife zu langweilig zuging, beschlossen argentinische Polizisten, die Zeit totzuschlagen: Sie jagten mit ihrem Dienstwagen einen Luftballon, um diesen offenbar platzen zu lassen. Die Beamten wussten nicht, dass ihr Treiben gefilmt wurde.

In der argentinischen Provinz Buenos Aires wurde ein Streifenwagenfahrer von einer Überwachungskamera dabei ertappt, wie er einen Luftballon überfahren und somit platzen lassen wollte. Der Aufnahme zufolge ereignete sich die Jagd nach dem Luftballon am 15. Juni 2020. Das Video wurde anschließend auf Twitter veröffentlicht und landete in Argentinien einen Hit.

Policias intentaron pinchar un globo con un patrullero pero no lo lograron. Misión fallida. Vecina indignada, el hecho quedó filmado por una cámara de seguridad. Fue hace una semana. pic.twitter.com/7vQeY5zLW2 — Fernando Tocho (@nandotocho) June 23, 2020

Das nächtliche Treiben der Polizei wird in der Aufnahme von einer Ortsbewohnerin kommentiert. Dabei beschwert sich die Frau darüber, dass die Polizei nie im Viertel da sei, wenn dort ein Diebstahl passiere. Anschließend gibt sie bekannt, dass der Luftballon von selbst geplatzt, nachdem der Polizeiwagen weggefahren sei.

Mehr zum Thema - Argentinien verlängert Verhandlungen mit Gläubigern um einen Monat