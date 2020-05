Superstar im Katzen-Fußball: Stubentiger beweist Menschen seine Torwart-Begabung

Katzen sind nicht nur begabte Schlaftiere und Mäusefänger. Ein Video, das sich im Internet viral verbreitet, beweist auch ihre Fußball-Begabung. Selbst der renommierte FC Bayern München hat Respekt vor einem Kater, der Bälle à la Manuel Neuer abwehrt.

Der auf Fußball spezialisierte Videoblogger Chris Dixon hat am 18. Mai auf Twitter einen Clip veröffentlicht, in dem sein Kater den Torwart macht. Der Blogger versucht in einem Zimmer, mindestens einen Treffer in das Tor zu erzielen, das sein Stubentiger namens Meownuel – eine Fusion aus dem Katzenlaut "Miau" und dem Namen "Manuel" – hütet. Der vierbeinige Goalkeeper zeigt ein beneidenswertes Reaktionsvermögen, indem er eine Ballattacke nach der anderen erfolgreich abwehrt.

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020

Innerhalb weniger Tage wurde das Video auf Twitter millionenfach abgespielt. Selbst der Fußballclub von Manuel Neuer, einem der besten Torhüter der Welt, zollte dem talentierten Kater seinen Respekt und teilte das Video auf seinem Twitter-Account.

Allerdings muss man eingestehen, dass bei weitem nicht alle Katzen so flink mit dem Fußball umgehen können. Ein weiterer Twitter-Nutzer beweist das anschaulich am Beispiel seines Katers.

Mehr zum Thema - Fettleibige Katze macht auf Laufband erste Schritte in Richtung Schlankheit