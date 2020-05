Frau entbindet mitten auf Straße – Baby fällt auf Asphalt

Quelle: AFP © AARON TAM Frau entbindet mitten auf Straße – Baby fällt auf Asphalt (Symbolbild)

Folge uns auf

Überwachungskameras halten alles gelassen fest, was auch immer in ihr Blickfeld gerät. In China zeichnete eine Sicherheitskamera auf, wie eine Frau mitten auf einer Straße ein Baby zur Welt bringt. Das Video der Entbindung verbreitet sich im Internet rasant.

Am 3. Mai kam in China ein Junge zur Welt. Seine Geburt wäre wohl keine Meldung wert, wären da nicht die außerordentlichen Umstände seiner Entbindung. Seine 18-jährige Mutter bekam die Wehen, als sie eine belebte Straße in Taizhou an der Küste des Ostchinesischen Meeres entlangging. Eine Sicherheitskamera hielt fest, wie ihr Baby plötzlich aus dem Bauch auf den Bürgersteig fiel. Augenzeugen eilten der jungen Mutter zu Hilfe. Eine Frau hob das Baby von der Straße auf und wickelte es in ein Tuch. Es war ein Junge, und seine Lippen waren schwarz, als ich ihn zum ersten Mal sah. Ich packte ihn an den Beinen und versetzte ihm ein paar Klapse auf den Po. Dann schrie er auf, und seine Lippen wurden rot. Ich wusste dann, dass er nun in Ordnung war", sagte eine Augenzeugin. Die Mutter und ihr Neugeborenes wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ärzten zufolge waren ihre Leben nicht in Gefahr. Einige Zeit später wurden beide aus dem Krankenhaus entlassen. Mehr zum Thema - Selbst ist die Mama: Junge Frau entbindet allein im Hotel mit Hilfe von YouTube-Anleitungen