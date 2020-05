Versuchte Entführung am helllichten Tage: Affe auf Minimoto greift Kleinkind in Indonesien an (Symbolbild)

Es kommt bisweilen vor, dass Affen – aus welchem Grund auch immer – Menschenbabys stehlen. Fast ausgeschlossen ist aber, dass sie hierfür ein Motorrad benutzen. Doch genau das zeigt ein Video aus Indonesien, das mit zig Millionen Aufrufen binnen weniger Tage einen viralen Hit gelandet hat.

Ein Augenzeuge hat einen äußerst skurrilen Vorfall gefilmt, der sich in einem Viertel von Surabaya in Indonesien ereignet haben soll. Die Aufnahme zeigt eine enge Gasse, in der ein auf einem Minimoto sitzender Affe auftaucht. Das Tier fährt auf eine Sitzbank zu, auf der sich eine Frau sowie drei Kinder befinden, lässt sein Gefährt zu Boden fallen und packt unvermittelt eines der drei Kinder am Hemd. Selbiges stürzt zu Boden, worauf der Affe es ergreift und in die Richtung zerrt, aus der er gekommen ist. Als die Anwohner daraufhin laut aufschreien, ergreift das Tier die Flucht. Das Kleinkind richtet sich auf und kehrt zur Sitzbank zurück. Es soll nur mit dem Schrecken und ein paar Kratzern davongekommen sein. Da im Hintergrund Musik zu hören ist, ist anzunehmen, dass der Affe Teil einer Zirkustruppe ist.

Ini pasti monyetnya tukang ribut di sekolah pic.twitter.com/niitXnmvwZ — ptr (@peteerh) May 3, 2020

Mehr zum Thema - Haarsträubendes Fotoshooting: Mädchen flieht verzweifelt vor Adlerkrallen – Erwachsene schmunzeln