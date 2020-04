Einfach unverfehlbar: Tüftler bastelt Basketballbrett mit eingebauter Treffergarantie

Alle Basketballspieler träumen davon, dass jeder Wurf ein Treffer ist. Wer an seiner Technik unermüdlich feilt, kann zwar seine Trefferquote verbessern. Die absolute Unverfehlbarkeit wird aber immer ein unerreichbares Ziel sein. Es sei denn, man trickst mit dem Korb.

Ein Tüftler hat auf seinem YouTube-Kanal eine Videoanleitung veröffentlicht, in der er zeigt, wie man ein Basketballbrett bastelt, um keinen einzigen Wurf in den Korb zu verfehlen. Um seine Basketballanlage mit eingebauter Treffergarantie zu entwickeln, führte der Inhaber des Kanals Stuff Made Here eine physikalische Studie durch. Mithilfe eines Programms berechnete er Ballflugbahnen und simulierte Korbwürfe aus verschiedenen Winkeln und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Anschließend tischlerte er ein Basketballbrett, das dem Tüftler zufolge seine Erwartungen weit übertraf. In der Videoanleitung stellte der Mann seine Entwicklung unter Beweis: Der Ball landete immer im Korb.

Innerhalb von fünf Tagen wurde die Anleitung mehr als 260.000 Mal auf YouTube abgespielt. Viele Zuschauer lobten den Entwickler für seine Idee. Einige zeigten sich bereit, den unverfehlbaren Basketballkorb zu kaufen.

