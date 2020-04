Schatz, wir müssen reden: US-Bürgermeister will Corona-Partys unterbinden und überführt eigene Frau

In der vergangenen Woche rief Brant Walker, der Bürgermeister von Alton im US-Bundesstaat Illinois, die Stadteinwohner eindringlich dazu auf, die Quarantänevorschriften einzuhalten und zu Hause zu bleiben. Da die Einwohner am Ende aber doch nicht auf Partys und Massenversammlungen verzichten wollten, musste Walker schließlich die Ordnungshüter einschalten.

In der Nacht zum Sonntag wurde bei einer Polizeikontrolle eine Bar dichtgemacht, die trotz des Verbots weiterhin Besucher empfing. Zur Überraschung des Bürgermeisters befand sich unter anderen Quarantänebrechern auch seine eigene Ehegattin, wie CNN berichtete.

Walker bekannte sich zu dem Vorfall in seinem Facebook-Profil, wobei er darauf beharrte, dass gegenüber seiner Frau keinerlei Nachsicht geübt und sie "genauso wie alle anderen behandelt" werden soll, die gegen die Vorschriften verstoßen haben. Er fügte hinzu:

Meine Frau ist ein erwachsener Mensch und in der Lage, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. In diesem Fall hat sie einen erstaunlichen Mangel an Urteilsvermögen an den Tag gelegt. Jetzt trägt sie für ihre unbedachte Entscheidung die gleichen Konsequenzen wie die anderen Personen, die bei diesem Vorfall gegen die Ausgangssperre verstoßen haben.