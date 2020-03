Russland: Su-27 Kampfjet über dem Schwarzen Meer abgestürzt

Ein russischer Kampfjet vom Typ Suchoi Su-27 ist am Mittwochabend über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sei die Su-27 planmäßig unterwegs gewesen, dann habe der Pilot ein Notsignal abgegeben. Die Suche dauert noch an.

Der Vorfall ereignete sich um 20:10 Uhr Lokalzeit etwa 50 Kilometer von der Hafenstadt Feodossija entfernt. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar. Wie die Behörde mitteilte, habe der Pilot ein Notsignal abgegeben. Die Maschine sei anschließend vom Radar verschwunden.

Die Suche nach dem Kampfjet und dessen Piloten dauere noch an und sei aufgrund der schlechten Wetterbedingungen schwierig. Es bestehe aber noch Hoffnung, den Piloten zu finden. Die Ausrüstung habe heute gegen fünf Uhr morgens an der ungefähren Unfallstelle ein Signal einer Funkboje registriert, teilte RIA Nowosti mit Verweis auf die Pressestelle der Bundesagentur für See- und Flusstransport mit. Sechs Schiffe seien im Einsatz.

