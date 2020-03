Transfrau erstmals als Covergirl eines Modemagazins in Russland

Der russische Ableger der britischen Modezeitschrift Tatler hat zum ersten Mal eine Transfrau auf das Titelbild seiner April-Ausgabe gesetzt. Die Protagonistin wurde somit zum ersten Transgender auf dem Coverbild eines russischen Druckmediums.

Das Blatt veröffentlichte am Mittwoch eine Kurzversion des Interviews mit dem Titelmädchen auf seiner Webseite. Sie heißt Natascha Maximowa und ist in weiten Künstlerkreisen von Moskau und Paris bekannt. Dass sie aber nicht immer diesen Namen getragen hatte, enthüllte sie erst vor drei Monaten in einem Instagram-Post. Im Gespräch mit Tatler behauptete Maximowa, die aus Kasachstan stammt, früher "keinen Bedarf" gehabt zu haben, sich als Transfrau zu outen – bis zu einem Moment, an dem sie sich für andere Transgender einsetzen musste. Sie erklärte:

Wissen Sie, an diesem Augenblick habe ich einfach begriffen, dass ich kein Recht dazu habe, andere nicht zu verteidigen. Kein Recht habe, zu schweigen.

Die neue Ausgabe des Magazins feierte Maximowa in ihrem Instagram-Profil, indem sie sich "stolz" über die Publikation zeigte und von einem "Schritt nach vorne" sprach. Ihr Debüt als erste Transfrau auf dem Tatler-Cover widmete sie "denjenigen, die kämpfen, die lieben und die ihre Wahl getroffen haben bzw. auf dem Weg sind, eine Entscheidung zu treffen".

Die Redaktion der Zeitschrift brachte außerdem ihren Wunsch zum Ausdruck, dass die Ausgabe "allen Hoffnung geben wird, die sie brauchen".

