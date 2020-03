Kreml: Trump kommt nicht zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland nach Moskau

Quelle: AFP © BRENDAN SMIALOWSKI Archivbild: US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Helsinki (16. Juli 2018)

US-Präsident Donald Trump wird am 9. Mai an den Feierlichkeiten in Moskau zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland nicht teilnehmen. Russland erhielt die Absage auf die Einladung über diplomatische Kanäle, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte.

Ein Grund für Trumps Absage wurde nicht genannt. Zugesagt haben unter anderem die Staats- und Regierungschefs Chinas, Indiens, Serbiens, Kasachstans, Tschechiens sowie der französische Präsident Emmanuel Macron. Auch UN-Generalsekretär António Guterres bestätigte vorige Woche seine Teilnahme an den Feierlichkeiten in Moskau. Eingeladen wurden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Eine Antwort steht jedoch noch aus. Zuvor betonte der russische Präsident Wladimir Putin, es sei richtig, wenn alle Staatsoberhäupter der alliierten Mächte im Mai 2020 nach Moskau kommen würden, um den 75. Jahrestag des Sieges über Nazideutschland gemeinsam zu feiern. Putin sagte, es wäre ein Fehler, wenn die Staatsoberhäupter der westlichen Länder nicht kämen. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass die Militärparade auf dem Roten Platz trotz der weltweit grassierenden Angst vor dem Corona-Virus wie geplant abgehalten werde. Mehr zum Thema - Berlin: RT-Leser äußern sich zum Projekt #PostDesSieges