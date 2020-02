Moskau: "Wir werden italienische Firmen bei Lokalisierung der Produktion in Russland unterstützen"

Der russische Präsident Wladimir Putin und der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Rom

Moskau wird italienischen Unternehmen dabei helfen, eine Lokalisierung ihrer Produktion in Russland einzurichten. Trotz der westlichen Sanktionen gegen Russland sind noch immer ungefähr 500 italienische Firmen im Land tätig.

Die russische Regierung wird italienischen Unternehmen, die im Land tätig sind, bei der Bewältigung der Verluste aufgrund westlicher Sanktionen helfen. Dies teilte der russische Außenminister Sergei Lawrow mit.

Die Sanktionen gegen Moskau schaden dem russisch-italienischen Handel. Der bilaterale Umsatz halbierte sich von 53,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 auf 26,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018, so der russische Chefdiplomat in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung La Stampa. Unterdessen verloren die italienischen Produzenten fast zwei Milliarden US-Dollar aufgrund von Restriktionen. Dennoch gibt es mehrere italienische Unternehmen, die nicht bereit sind, den russischen Markt zu verlassen, so Lawrow. Der Außenminister erklärte weiter:

Wir sind bereit, italienischen Unternehmen beim Übergang von der überwiegenden Lieferung von Produkten 'Made in Italy' auf den russischen Markt zu einer Produktionszusammenarbeit auf der Grundlage des Prinzips 'Made with Italy' mit Schwerpunkt auf der Lokalisierung der Produktion in Russland zu helfen.

Italien ist nach China, Deutschland, den Niederlanden und Weißrussland einer der wichtigsten Handelspartner Russlands. Etwa 500 italienische Unternehmen sind im Land tätig.

Russlands Industrie- und Handelsminister Denis Manturow betonte am vergangenen Freitag bei seinem Treffen mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio im Rahmen des russisch-italienischen Rates für wirtschaftliche, industrielle, währungspolitische und finanzielle Zusammenarbeit:

Italien war, ist und bleibt unser strategischer europäischer Partner an allen Fronten.

