Soziale Digitalisierung Russlands: Wie Putin das Land vernetzen will (Video)

Quelle: Sputnik © Maxim Blinow Studenten bringen den Rentnern die Nutzung des Portals für Staatliche Dienste auf dem XI. Internationalen IT-Forum mit Beteiligung von SOZ und BRICS-Ländern in Chanty-Mansijsk, Juni 2019.

Folge uns auf

Russland setzt auf Digitalisierung und will sich damit einen internationalen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Im Jahr 2018 als großangelegte Sparte im Rahmen nationaler Projekte begonnen, wurde die Digitalisierung Anfang 2020 für Wladimir Putin zur Priorität, was er in seiner Rede zur Lage der Nation noch einmal unterstrich.

Was bedeuten Putins Versprechen? Was hat Russland bis heute in Rahmen der Digitalisierung schon realisiert? Warum die Anstrengungen, die Vorreiterrolle bei der E-Wirtschaft einzunehmen, keine leeren Versprechen sind, erfahren sie im Beitrag von RT Deutsch.