Schutzmaßnahme vor Corona-Virus: Russland schließt Grenze zu China

Wegen des neuartigen Corona-Virus ordnete der russische Regierungschef Michail Mischustin am Donnerstag an, die Grenze des Landes zu China abzuriegeln. Sie verläuft vor allem im äußersten Osten Russlands.

Der neue Ministerpräsident Mischustin sagte bei einer Regierungssitzung am Donnerstag:

Bisher wurde in Russland kein einziger Fall dieser gefährlichen Krankheit registriert. Aber wir müssen natürlich alles tun, um unsere Bevölkerung zu schützen.

Darüber hinaus beauftragte der Ministerpräsident seine Stellvertreterin Tatjana Golikowa, die Bevölkerung täglich über entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu informieren.

Grenzübergänge im äußersten Osten des Landes waren bereits für Fußgänger und den Autoverkehr geschlossen worden. Auch die Zugverbindung nach China ist seit Mittwoch teilweise eingestellt. Russland hatte zuletzt an der chinesischen Grenze Einreisende mit Temperaturmessungen kontrolliert und zusätzlich befragt.

Auch in der Hauptstadt Moskau zeigen die Befürchtungen vor einer Übertragung erste Auswirkungen. So sagte die US-Fastfoodkette McDonald's eine geplante Aktion zu seinem 30-jährigen Bestehen in Russland ab.

