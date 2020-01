Fall des russischen Enthüllungsjournalisten Golunow: Zwei Polizisten verhaftet

Gut ein halbes Jahr nach der Freilassung des russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow sind fünf ehemalige Polizisten festgenommen worden. Zwei von ihnen sind am Donnerstagmorgen verhaftet worden. Sie waren bei der Polizei für Drogendelikte zuständig.

Die fünf Polizisten, die an Golunows Festnahme beteiligt waren, stehen im Verdacht, dem Investigativjournalisten Drogen untergeschoben zu haben, um ihn an weiteren Recherchen zu hindern. Den Polizisten wird Machtmissbrauch, Beweisfälschung und Drogenbesitz vorgeworfen. Zwei Polizisten – Denis Konowalow und Roman Feofanow – wurden am Donnerstag verhaftet und sollen bis 29. März in Gewahrsam bleiben. Sie weisen alle Vorwürfe zurück.

Der Journalist war im Juni 2019 für mehrere Tage festgenommen worden. Er kam nach beispiellosen Protesten wieder frei. Daraufhin ließ das russische Innenministerium die Vorwürfe fallen. Die verdächtigen Polizisten wurden entlassen. Golunow arbeitet für das Internetportal Medusa.

