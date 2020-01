Russland weist Japaner wegen Spionageverdachts aus

Ein japanischer Staatsbürger, der sich Militärgeheimnisse beschaffen wollte, wurde aus Russland ausgewiesen. Er hatte versucht, geheime Daten über das Militär im Fernen Osten Russlands zu erhalten, teilte das russische Außenministerium am Montag mit.

Der japanische Staatsbürger ist in Wladiwostok an der Grenze zu China festgenommen worden. Er war mit einem Journalistenvisum nach Russland eingereist. Moskau überreichte der japanischen Botschaft in Russland eine Protestnote und warnte:

Den in Russland akkreditierten japanischen Diplomaten wurde eine Protestnote ausgestellt, aus der hervorgeht, dass solche Aktivitäten inakzeptabel sind.

Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Dezember 2019, wurde aber erst jetzt bekannt. (rt / dpa)

