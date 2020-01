Mutmaßlicher IS-Anwerber in Sankt Petersburg festgenommen (Symbolbild)

In der nordrussischen Stadt Sankt Petersburg wurde eine Person wegen mutmaßlicher Verbindung zur Terrororganisation Islamischer Staat festgenommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Pressestelle des russischen Ermittlungskomitees.

Laut Angaben der Behörde soll der 32-jährige Mann neue Anhänger für die Terrormiliz rekrutiert haben. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, im Jahr 2015 zwei tadschikische Staatbürger dazu verleitet zu haben, nach Syrien zu reisen und sich den Kampfhandlungen an der Seite des IS anzuschließen.

Der Festgenommene befinde sich zurzeit in Gewahrsam, die Untersuchungen seien im Gange und eine Entscheidung über eine Anklageerhebung stehe an, so das Ermittlungskomitee.

Mehr zum Thema - Russland: Im letzten Jahr wurden 26 Mitglieder von Terrorzellen im Nordkaukasus eliminiert