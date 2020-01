Russland: Mann eröffnet Feuer im Gerichtsgebäude – ein Toter, eine Verletzte

Gerichtsgebäude in Nowokusnezk: Hier ereignete sich der Vorfall

Ein 45-jähriger bewaffneter Mann hat in einem Gerichtsgebäude der russischen Stadt Nowokusnezk am Donnerstagmorgen das Feuer eröffnet. Ein Gerichtsvollzieher wurde getötet, eine weitere Frau schwer verletzt.

Der Angriff fand am Donnerstag gegen 9:20 Uhr Ortszeit statt. Der Schütze wurde am Tatort festgenommen. Er war mit einem Gewehr bewaffnet. Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen Gerichtsvollzieher. Er erlitt bei dem Angriff eine Schusswunde am Bauch und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Eine Frau, die als Zeugin zum Gericht gekommen war, wurde verletzt. Sie wurde operiert.

Es liegen widersprüchliche Informationen zur Identität des Täters vor. Wie einige Medien berichten, soll er mit einem Gerichtsurteil nicht zufrieden gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft der Region Kemerowo hat eine Untersuchung des Mordversuchs eingeleitet.

