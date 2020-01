Vorankündigung: RT Deutsch sendet ab 10 Uhr Putins Rede zur Lage der Nation mit Simultanübersetzung

Quelle: Sputnik © Michail Klimentjew Vorankündigung: RT Deutsch sendet ab 10 Uhr Putins Rede zur Lage der Nation mit Simultanübersetzung

Am Mittwoch hält Wladimir Putin seine Rede an die Föderale Versammlung. In der Jahresbotschaft macht Russlands Präsident eine Bestandsaufnahme der Innen-, Sozial- und Außenpolitik. RT Deutsch zeigt die Rede ab 10 Uhr MEZ mit deutscher Simultanübersetzung im Livestream.

An der Veranstaltung nehmen nicht nur Vertreter des russischen Parlaments, sondern auch eine Reihe von Gouverneuren, Beamten, Medienvertretern, Geistlichen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teil. Insgesamt sind jedes Jahr etwa 1.000 Personen zu der Rede eingeladen. Die Vorbereitungen dazu haben bereits letztes Jahr begonnen, berichten russische Medien. Für die Veranstaltung sind 885 Journalisten akkreditiert. Die diesjährige Rede – eine Tradition, die Staatsoberhäupter vieler Länder in der einen oder anderen Form praktizieren – wird für Putin bereits die 16. sein. Erstmals wandte er sich im Jahr 2000 an die Parlamentarier.