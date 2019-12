Russland: Mehrere Verletzte bei Hubschrauberabsturz in Sibirien

Quelle: Sputnik © Wiktor Belzow Der MI-8 geriet am Mittwoch in einen Schneesturm

Mit teils schweren Verletzungen haben in Sibirien über 20 Menschen die Bruchlandung eines Hubschraubers überlebt. Der MI-8 mit Ölarbeitern an Bord geriet am Mittwoch in der Region Krasnojarsk in einen Schneesturm und musste eine harte Notlandung hinlegen.

Mehrere Menschen seien verletzt worden, einige schwer, melden russische Nachrichtenagenturen mit Verweis auf örtliche Behörden. Die Arbeiter waren gerade auf dem Weg zu einem Ölfeld, als der Hubschrauber in den Sturm geriet. Alle 23 Menschen an Bord samt drei Besatzungsmitgliedern haben überlebt. Der Hubschrauber wies schwere Schäden auf.