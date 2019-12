Erster Zug aus Zentralrussland auf der Krim angekommen (Video)

Der erste Zug aus dem russischen Festland ist auf der Krim angekommen. Der Zug fuhr am Montagnachmittag aus Sankt Petersburg ab und kam heute Morgen in der Hafenstadt Sewastopol an. Die Ukraine protestiert inzwischen gegen eine "Verletzung" ihrer Staatsgrenze.

Die Fahrt aus Sankt Petersburg nach Sewastopol dauerte insgesamt 43 Stunden. Der Zug überquerte die 19 Kilometer lange Krim-Brücke in der Nacht und brauchte dafür etwa eine halbe Stunde. Er verlangsamte sich, damit die ersten Fahrgäste die Brücke besser sehen konnten. Eine Drohnenaufnahme zeigt den Zug, als er den beleuchteten Brückenbogen passiert. Die Reise aus Moskau beansprucht weniger Zeit und dauert nur 33 Stunden. Der erste Zug aus der russischen Hauptstadt auf die Halbinsel ist schon unterwegs und soll morgen früh ankommen. Auch der Instagram-Star Kater Mostik (auf Deutsch "Brückchen") war dabei. Der Kater ist das offizielle Maskottchen der Brücke und lebt seit Baubeginn an der Baustelle. "Habe erste Fahrgäste begrüßt – wie besprochen, persönlich", stand auf dem Instagram-Profil des Katers. Посмотреть эту публикацию в Instagram Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично! Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 24 Дек 2019 в 4:18 PST Bereits im kommenden Frühling, mit dem Beginn der Touristensaison, will die Bahngesellschaft der Krim die Halbinsel mit weiteren russischen Regionen verbinden und die Frequenz auf den populärsten Strecken erhöhen. Die Ukraine hat inzwischen gegen den ersten Zug auf die Krim ihren Protest ausgesprochen. Aus der Sicht der Regierung in Kiew handele es sich um eine "Verletzung" des ukrainischen Staatsgebietes. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es in einer Mitteilung der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine.