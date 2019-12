Russlands Ferner Osten: Erstes schwimmendes Kernkraftwerk der Welt in Betrieb genommen

Am Donnerstag wurde das schwimmende Kernkraftwerk Akademik Lomonossow als weltweit erstes seiner Art im russischen Fernen Osten in Betrieb genommen. Die in Russland entworfene und gebaute Anlage ließ den zentralen Weihnachtsbaum der Stadt Pewek symbolisch erleuchten.