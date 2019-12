Moskau bekommt das höchste Wohngebäude Europas

Die russische Hauptstadt bekommt in wenigen Jahren den höchsten Wohnturm Europas. Die Bauarbeiten für den One Tower werden in wenigen Jahren abgeschlossen sein, sagte der Vize-Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen Marat Chusnullin.

Chusnullin teilte ein Video auf Instagram, in dem er darauf hinwies, dass der neue Wolkenkratzer im Stadtviertel Moskau City erbaut wird und unter anderem Wohnungen, Restaurants und ein Freizeitzentrum unterbringen soll. Büro- und Einzelhandelsflächen sind ebenfalls geplant. Der Turm mit einer Höhe von über 400 Metern soll über 101 Stockwerke über der Erde und drei Stockwerke unter der Erde verfügen. Die Pläne zum Bau des höchsten Wohngebäudes Russlands und Europas wurden im Juli 2019 bekannt. На территории «Москва-Сити» приступили к строительству жилого комплекса One Tower, который станет самым высоким в Европеhttps://t.co/L5g9y59Vu1pic.twitter.com/OoS46bhbq6 — The Village (@villagemsk) 5. Juli 2019