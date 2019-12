LIVE: Große Pressekonferenz von Wladimir Putin (Deutsch)

Quelle: Reuters © Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin LIVE: Große Pressekonferenz von Wladimir Putin (Archivbild)

Wie es der Brauch will, gibt der russische Präsident Wladimir Putin in diesem Jahr eine große Pressekonferenz. Zu dem Event am 19. Dezember haben sich knapp 1.900 russische und ausländische Journalisten akkreditiert. RT Deutsch sendet die Presserunde live auf Deutsch.

Am Donnerstag gibt Wladimir Putin seine traditionelle große Pressekonferenz. In diesem Dezember findet die Veranstaltung im Moskauer Welthandelszentrum statt. Zu der Presserunde haben sich diesmal sage und schreibe 1.895 russische und ausländische Journalisten akkreditiert, was ein Rekord ist. Das Format der Pressekonferenz geht auf das Jahr 2001 zurück und stellt eine Art Jahresbilanz dar. Dem Themenspektrum sind keine Grenzen gesetzt, den Vorrang haben aber regionale russische Medien. Das bislang längste Treffen von Wladimir Putin mit Journalisten hat 4 Stunden 40 Minuten gedauert. Mehr zum Thema - Gipfeltreffen im Normandie-Format: Doping, Tiergarten-Mord, Selenskij rüttelt an Minsker Abkommen