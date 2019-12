Politikwissenschaftler Fjodor Lukjanow: Gemeinsames Treffen ist ein Geschenk Putins an Selenskij

Russland sieht sich übergangen, wenn die Europäische Union für sich allein in Anpruch nimmt, als "Europa" zu gelten. Die EU sollte sich fragen, was sie ist und wofür sie steht: Was bedeutet dies für jene Länder, die den europäischen Kontinent mit der EU teilen?

Darüber sprach die Moderatorin Oksana Bojko mit dem russischen Politologen und Chefredakteur der Zeitschrift Russland in globaler Politik, Fjodor Lukjanow.