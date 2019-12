Krim verzeichnet 2019 Touristenrekord: Mehr als sieben Millionen Besucher

Mehr als sieben Millionen Menschen haben in diesem Jahr ihren Urlaub auf der Krim verbracht. Das teilte der stellvertretende Vorsitzende des Ministerrates der Republik Krim und ständige Präsidialgesandte Georgi Muradow mit. Somit sei ein postsowjetischer Rekord aufgestellt worden. Gegenüber der Nachrichtenagentur TASS sagte er: Die Krim ist nach der Region Krasnodar die am zweithäufigsten besuchte Region Russlands für Tourismus und Erholung. Trotz westlicher Sanktionen gegen die Schwarzmeerhalbinsel (aufgrund der Wiedervereinigung mit Russland) wird die Krim bei ausländischen Touristen immer beliebter, bemerkte der Beamte. Dazu gehören auch Reisende aus den Vereinigten Staaten und Europa, fügte er hinzu. Die Behörden der Krim erwarten in diesem Jahr etwa 7,5 Millionen Touristen in der Region. Schätzungen zufolge wird der Touristenstrom im Jahr 2020 voraussichtlich über acht Millionen liegen. Mehr zum Thema - Über eine Million Ukrainer besuchten seit Anfang 2019 die Krim Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski