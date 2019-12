Mindestens 19 Tote bei Busunfall in Russland

© Facebook / @minzdravzabkray / Pressestelle des Gesundheitsministeriums der Region Transbaikalien Mindestens 19 Tote bei Busunfall in Russland

Am Sonntag sind bei einem Verkehrsunfall in der russischen Region Transbaikalien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 21 erlitten Verletzungen, als ein Bus mit 43 Passagieren an Bord etwa sechs Meter von einer Brücke auf einen zugefrorenen Fluss stürzte.

Der Unfall ereignete sich ungefähr 60 Kilometer von der Stadt Sretensk entfernt. Der Bus der Marke Kia Granbird war unterwegs in das 360 Kilometer entlegene Tschita. Die Tragödie wurde vermutlich durch einen geplatzten Reifen verursacht. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Bus, der dann das Brückengeländer durchbrach. Das Fahrzeug landete auf dem Dach, viele Passagiere wurden im Fahrgastraum eingeklemmt. Unter den Todesopfern waren nach ersten Informationen auch zwei Minderjährige. Ужас какой - в Забайкалье автобус с пассажирами упал. Есть погибшие pic.twitter.com/EHrkm02cMs — Александр Коц (@sashakots) December 1, 2019 Автобус упал с моста в Забайкалье, погибли 10 человек, 5 госпитализированы'



ДТП произошло в воскресенье на 60-м км. автодороги "Могойтуй – Сретинск - Олочи". Водитель автобуса на маршруте Сретинск-Чита перевозил 43 пассажира.

"Aus-за разрыва переднего колеса. pic.twitter.com/j6nIgoPuf3 — Добряк (@DOBRYAC12) December 1, 2019 Das Busunternehmen teilte mit, dass das Fahrzeug versichert ist und über alle erforderlichen Lizenzen verfügte. Der Busfahrer verfüge über langjährige Erfahrungen. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein.