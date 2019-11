Umfrage: Mehr als die Hälfte junger Russen würde gern auswandern

Symbolbild: Touristen am Moskauer Flughafen Domodedowo

Rund 53 Prozent junger Russen im Alter von 18 bis 24 Jahren würden einer Umfrage zufolge gerne ins Ausland auswandern. Das ist ein Rekordwert seit zehn Jahren, wie das russische Meinungsforschungsinstitut Lewada am Dienstag mitteilte.

Allein von Mai bis September ist der Wert um 16 Prozentpunkte gestiegen. Der repräsentativen Umfrage zufolge geben die meisten Befragten als Grund für den Auswanderungswunsch an, dass sie vor allem ihren Kindern eine würdige Zukunft ermöglichen wollen. An zweiter Stelle wird die schlechte wirtschaftliche Lage genannt, dann die gute medizinische Versorgung im Ausland, die politische Lage in Russland und bessere Karrierechancen im Ausland.

За последние пять лет существенно выросла доля молодых людей, желающих уехать из России https://t.co/826xfqERZHpic.twitter.com/uEyezXqp6s — Левада-Центр (@levada_ru) 26. November 2019

Experten erklären den Anstieg mit der Unzufriedenheit junger Russen, die sich um die Entwicklung in ihrem Land sorgen. Über alle befragten Altersklassen hinweg lag der Anteil der Auswanderungswilligen bei 21 Prozent, sechs Punkte höher als im Mai. Unter den Russen im Alter von 25 bis 39 Jahren würden 30 Prozent gerne auswandern. In der Alterskategorie 40 bis 54 Jahre sind es 19 Prozent, ab 55 Jahren aufwärts sind es sieben Prozent.

Teilgenommen an der Umfrage, die vom 26. September bis 2. Oktober in 137 Städten durchgeführt wurde, haben 1.601 Teilnehmer über 18 Jahren.

