Erstes russisches Elektroauto kommt auf den Markt

Quelle: www.globallookpress.com Symbolbild

Folge uns auf

Russland will im Jahr 2020 in den Markt für Elektroautos einsteigen. Die Produktion des Zetta soll im ersten Quartal beginnen, sagte Industrieminister Denis Manturow. Die Autos sollen in der Stadt Toljatti, die auch für ihre Lada-Werke bekannt ist, hergestellt werden.

Einen genauen Starttermin nannte Manturow nicht. Zetta wäre das erste russische Elektroauto, das in Serie gefertigt wird. Der mit drei Türen ausgestattete Wagen soll bis zu 120 Stundenkilometer schnell sein und 200 bis 560 Kilometer mit einer Batterieladung zurücklegen können. Der Tageszeitung Rossijskaja Gaseta zufolge soll der Kaufpreis 450.000 Rubel (umgerechnet etwa 6.400 Euro) betragen. Die Autos seien sowohl für den russischen Markt als auch für den Export vorgesehen. Mehr zum Thema - "Nie wieder E-Auto!" – Deutscher stinksauer nach Unfall mit ausgebranntem Tesla