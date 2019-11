Putins Geheimplan: "Die modernste US-Technologie zur Erdölgewinnung abwarten und sie dann schnappen"

Russlands Präsident Wladimir Putin stellte auf dem Investmentforum "Russland ruft" seine Vision zur Gewinnung von Schieferöl vor. Zunächst klang seine Äußerung wie eine versteckte Nostalgie-Anwandlung zu seiner oft strapazierten KGB-Karriere in den 1980er Jahren.

Abgesehen von diesem Scherz müsse Russland im Übrigen solches Know-how nicht stehlen, weil dieses Land, in dem weltweit mit die größten Öl- und Gasreserven zu finden sind, dafür an eigenen Technologien arbeitet.

Wir arbeiten an all dem (an neuesten Entwicklungen in der Schieferölförderung) sehr tüchtig. Die Sache ist die, dass moderne Technologien zur Gewinnung von Schieferöl und Schiefergas – ich sage das ohne Übertreibung – barbarisch sind: Sie zerstören die Umwelt.