Putin fordert Ethik-Kodex für Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Der russische Präsident Wladimir Putin fordert neue Regeln für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Die Fachwelt und Unternehmen sollten über einen Ethik-Kodex nachdenken, dessen Hauptziel eine harmonische Entwicklung neuer Möglichkeiten für die Menschheit sein sollte.

Künstliche Intelligenz beeinflusse zunehmend den Alltag, sagte Putin am Samstag bei der Plenarsitzung der Konferenz "Artificial Intelligence Journey". Die Künstliche Intelligenz sei zugleich eine bedeutende Ressource:

Ich schlage vor, dass die Fachwelt und Unternehmen darüber nachdenken, einen Ethik-Kodex für die menschliche Interaktion mit Künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Wir müssen uns daran erinnern, dass man Technologien nicht nur um der Technologie willen entwickeln darf. Unser Hauptziel ist eine nachhaltige, harmonische Entwicklung, eine Steigerung der Lebensqualität und neue Möglichkeiten für die Menschen...

Die russische Regierung will den Anteil Russlands am weltweiten KI-Markt von derzeit 1 bis 2 Prozent auf bis zu 15 Prozent in den nächsten Jahren ausbauen.

Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Maschinen und Programme, die in Analogie zum Menschen selbstständig lernen, urteilen und somit Probleme lösen können.

(rt deutsch / dpa)