"Ich kann hier freier leben" - Deutsche Auswanderin findet ihr Glück in Russland (Video)

Gudrun Pflughaupt beim Buchlesen in ihrer neuen Heimat.

In einem kleinen russischen Dorf wohnt Gudrun Pflughaupt, eine aus Deutschland ausgewanderte Landwirtin. Im Jahr 2014 verwirklichte sie ihren Kindheitstraum und kaufte sich ein Grundstück in Krasnogor, einem 30-Seelenort nahe Pereslawl in der Region Goldener Ring.

Warum sie sich für Russland entschied und wie es sich in einem russischen Dorf als deutsche Aussiedlerin so lebt, dazu mehr in unserem Video.