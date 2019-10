Putin zu Einmischungsplänen bei US-Wahl 2020: "Ja, aber das ist geheim"

Quelle: Sputnik Der russische Präsident Wladimir Putin spricht am 2. Oktober 2019 bei einer Sitzung des Forums "Russische Energie-Woche" 2019 in Moskau.

Wladimir Putin nahm am 2. Oktober am 3. Internationalen Forum "Russische Energie-Woche" teil. Das Thema der Diskussion war die nachhaltige Entwicklung im Energie-Bereich. Doch es kam auch eine Frage zu der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA.

Der russische Präsident Wladimir Putin beantwortete die Frage nach einer möglichen Einmischung in die US-Wahl 2020.