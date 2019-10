Russland: Innerhalb von zwei Tagen 87 nordkoreanische Wilderer im Japanischen Meer festgenommen

Im Fernen Osten Russlands wurden erneut Fischer aus Nordkorea, die in russischen Gewässern gewildert hatten, festgenommen. Nach Angaben des FSB wurden innerhalb von zwei Tagen 87 Personen festgesetzt und über 4.000 illegal gefangene Tintenfische konfisziert.

Russische Grenzschutzbeamte haben 87 Nordkoreaner festgenommen, die in den letzten zwei Tagen auf elf kleine Schiffe verteilt in russischen Gewässern gewildert hatten. Das teilte das Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) gegenüber der Nachrichtenagentur TASS mit. Der FSB erklärte:

Der FSB-Grenzdienst für die Region Primorje hat vom 28. bis 30. September den illegalen Aktivitäten nordkoreanischer Seeleute auf elf kleinen Schiffen ein Ende gesetzt. Es wurden 87 Nordkoreaner, Besatzungsmitglieder der Schiffe, festgenommen.

Die Grenzschutzbeamten beschlagnahmten verbotene Fanggeräte und mehr als 4.000 illegal gefangene Tintenfische. Die Wilderer wurden zum Hafen von Posjet gebracht, um sie weiter zu befragen und eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen zu treffen.

Schon am 17. September setzten russische Grenzschutzbeamte zwei größere nordkoreanische Fischerboote und elf Motorboote, die illegal in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Russlands im Japanischen Meer fischten, fest. Während der Maßnahme griff die Besatzung eines der Schiffe die Grenzschutzbeamten an, wobei vier Beamte verletzt wurden. Am 20. September wurden die Fischerboote und ihre Besatzungen in den Hafen von Nachodka gebracht. Insgesamt wurden 161 nordkoreanische Staatsangehörige festgenommen. Einige von ihnen wurden verletzt, einer kam ums Leben. Aufgrund des Angriffs wurde ein Strafverfahren nach Artikel 317 des russischen Strafgesetzbuches ("Angriff auf das Leben eines Strafverfolgungsbeamten") eingeleitet.

