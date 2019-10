Ein potenzieller Brandherd weniger: Russland verbietet Grillen auf dem Balkon

Russland hat seine Brandschutzvorschriften verschärft und verbietet seinen Bürgern das Grillen auf dem Balkon. Die Änderung tritt ab Oktober in Kraft. Die Maßnahme löste bei vielen Russen Wehmut aus.

Die russische Regierung hat damit einer Forderung des Katastrophenschutzministeriums zugestimmt und die Brandschutzbestimmungen dahingehend geändert, dass die Verwendung von offenem Feuer auf den Balkonen von Wohnungen und Hotelzimmern illegal ist. Die Neuerung bedeutet, dass das Grillen auf dem Balkon, eine Freizeitbeschäftigung, die in Russland ziemlich verbreitet ist, ab dem 1. Oktober untersagt ist. Im Internet kann man zahlreiche Anleitungen finden, wie man auf dem Balkon am besten grillen kann, ohne sich selbst und die Nachbarn in Gefahr zu bringen.

Jene, die gegen die neuen Regeln verstoßen, werden mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Rubel (ca. 70 Euro) belegt oder strafrechtlich verfolgt, wenn ihre Handlungen zu einem Brand beziehungsweise zu Sachschäden führen.

Der Kreml unterstützte die Initiative. Dmitri Peskow, der Pressesprecher des Präsidenten, sagte, die Regierung begrüße alle Maßnahmen zum Schutz der Öffentlichkeit. Er unterstrich:

Wladimir Putin war immer kritisch gegenüber dem Rauchen eingestellt und fördert einen gesunden Lebensstil.

Peskow fügte auch hinzu, dass es in der Regierung derzeit weniger Raucher gäbe als vorher. Die Gewohnheit sei in der Verwaltung "unpopulär" geworden.

Laut Statistik sind in Russland dieses Jahr bereits fast 2.000 Brände auf Balkonen ausgebrochen – fast doppelt so viele wie im Jahr 2016. Dabei sind zwölf Menschen ums Leben gekommen, weitere 135 Personen wurden verletzt.

Mehr zum Thema - Vapen kann tödlich sein: Weitere Todesfälle nach E-Zigaretten-Gebrauch in den USA